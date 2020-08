Schmolz + Bickenbach wird von

der Krise hart getroffen Der Stahlkonzern Schmolz + Bickenbach leidet unter den Folgen der weltweiten Coronapandemie. Jetzt will das Unternehmen die «Transformation» noch intensiver vorantreiben. 12.08.2020, 08.02 Uhr

Der Sitz von Schmolz + Bickenbach in Emmen. Keystone

(mg) «Das zweite Quartal 2020 war fest im Griff der Covid-19-Krise», schreibt Clemens Iller, der CEO von Schmolz + Bickenbach-CEO, am Mittwoch in einer Mitteilung. «Dabei kam es zu drastischen Einbrüchen beim Absatz und in den Konzernergebnissen.» Konkret brach der Umsatz des Schweizer Stahlkonzerns gegenüber dem Vorjahresquartal um 41,8 Prozent auf 470 Millionen Euro ein. Beim bereinigten Ebitda geht der Konzern gar von einem Quartalsverlust von 45,8 Millionen Euro aus.