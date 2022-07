Schokolade Nach Salmonellen-Fund gibt Barry Callebaut Entwarnung Der Schweizer Schokoladekonzern Barry Callebaut hat am Montag wegen Salmonellen die Produktion in einem belgischen Werk eingestellt. Nun versichert das Unternehmen: Es sei keine salmonellenverseuchte Schokolade in den Detailhandel gelangt. 01.07.2022, 16.58 Uhr

Das betroffene Werk in Belgien bleibt laut Barry Callebaut bis auf weiteres geschlossen. (Symbolbild) Keystone

Am Montag hat Barry Callebaut die Produktion in seiner belgischen Firma in Wieze vorsichtshalber gestoppt. Bei einer standardmässig durchgeführten Kontrolle wurden Salmonellen entdeckt. Nach weiteren Untersuchungen gibt der Schweizer Schokoladenkonzern nun am Freitag Entwarnung: Es seien keine salmonellenverseuchte Schokoladenprodukte in den Detailhandel gelangt, heisst es in einer Mitteilung.