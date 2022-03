Rochade bei Lindt & Sprüngli: CEO soll in den Verwaltungsrat

Personalrochade bei Lindt & Sprüngli: CEO soll in Verwaltungsrat wechseln – Nachfolger steht bereit

Beim Schokoladefabrikanten Lindt & Sprüngli steht an der Spitze eine grössere Personalrochade an: Firmenchef Dieter Weisskopf soll in den Verwaltungsrat gewählt und Adalbert Lechner neuer CEO werden.