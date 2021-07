Schokolade Süsses Resultat: Barry Callebaut steigert Verkaufsvolumen Schokoladen- und Kakaoprodukte-Hersteller Barry Callebaut hat die Coronakrise hinter sich gelassen: Sowohl das Verkaufsvolumen als auch die Erlöse sind in den letzten neun Monaten gestiegen. 15.07.2021, 08.15 Uhr

Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat die Coronakrise hinter sich gelassen. Keystone

Barry Callebaut konnte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres, von September 2020 bis Mai 2021, das Verkaufsvolumen um 3,4 Prozent auf 1,6 Millionen Tonnen steigern. Das teilte das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Zürich hat, am Donnerstag mit. Vor allem der Bereich Schokolade trug mit einem Wachstum von 21,2 Prozent im dritten Quartal einen wesentlichen Teil dazu bei.