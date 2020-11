Umsatz des grössten Schoggi-Herstellers Barry Callebaut schmilzt Die Coronakrise belastet das Geschäftsjahr 2019/20 des weltweit grössten Schokoladeproduzenten Barry Callebaut. Die Verkäufe gingen zurück und der Gewinn brach ein.

11.11.2020, 08.13 Uhr

Die Coronakrise wirkte sich negativ auf das Geschäftsjahr 2019/20 von Barry Callebaut aus. Keystone

(dpo) Wegen der Coronapandemie verzeichnete Barry Callebaut im Geschäftsjahr 2019/20, das Ende August endete, einen Rückgang der Verkaufsmenge um 2 Prozent auf 2,096 Tonnen. Der Umsatz sank auf rund 6,9 Millionen Franken, was einem Rückgang um 5,7 Prozent entspricht, wie der Konzern mit Hauptsitz in Zürich am Mittwoch mitteilt.