SChweiz-EU Arbeitgeber-Chef: «Wir brauchen keine politische Annäherung an Europa» Valentin Vogt bedauert das Rahmenabkommen-Aus, es sei aber die einzige Option gewesen. Der Arbeitgeber-Chef sieht politisch grosse Differenzen zwischen der Schweiz und der EU. 09.06.2021, 07.27 Uhr

Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbandes, plädiert für mehr Freihandel mit Staaten ausserhalb der EU.

Keystone

Der Abbruchentscheid des Bundesrats in den Verhandlungen zum Rahmenabkommen kam für Valentin Vogt nicht überraschend. Zwar bedauert er das Aus des Abkommens, aber zu diesem Zeitpunkt ist es «die einzige Option» gewesen, sagt der Präsident des Arbeitgeberverbandes in den Tamedia-Zeitungen am Mittwoch. «Die Diskussion zum Rahmenabkommen war am Schluss dermassen aufgeladen, dass es keine mehrheitsfähige Lösung mehr geben konnte.»