Schweiz Tourismus «Jahr des Schreckens»: Hotellerie erwartet Umsatzverlust von 3,4 Milliarden Franken Die Beherberbungsbranche rechnet für das Jahr 2020 mit Umsatzeinbussen von 3,4 Milliarden Franken. Schweiz Tourismus will künftig mehr auf Nachhaltigkeit setzen und so Gäste gewinnen. André Bissegger 19.02.2021, 11.00 Uhr

Das Jahr 2020 war nicht gut für die Schweizer Hotellerie. Ein neues Nachhaltigkeitsprogramm von Schweiz Tourismus soll Besserung bringen. Keystone

Als «Jahr des Schreckens» werde 2020 in die Geschichte eingehen. Und noch sei die Pandemie nicht ausgestanden, teilte Schweiz Tourismus (ST) am Freitag an ihrer Jahresmedienkonferenz mit. Dem schliesst sich Hotellerie Suisse an: «Die Logiernächtezahlen 2020, insbesondere die damit einhergehenden Umsatzentwicklungen, malen ein düsteres Bild für die Beherbergungsbranche», schreibt der Verband in einer Mitteilung. Durch die schleppende Wintersaison spitze sich die Situation auch in der Berg- und Ferienhotellerie zu.