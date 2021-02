Schweizer Arbeitsmarkt Beschäftigungsaussichten im Gastgewerbe so tief wie noch nie Die Erholungstendenz bei der Beschäftigung setzt sich nicht fort: Im Januar sinkt der KOF-Beschäftigungsindikator auf minus 8,2 Punkte. Am härtesten trifft es die Gastronomiebranche. 01.02.2021, 09.56 Uhr

Im Gastgewerbe haben sich die Aussichten im zweiten Lockdown weiter verschlechtert. (Symbolbild) Keystone

(frh) In den letzten zwei Quartalen waren die Beschäftigungsaussichten in der Schweiz auf Erholungskurs, doch diese Tendenz setzt sich nicht weiter fort: Der Indikator ist im Januar auf minus 8,2 Punkte gesunken, wie die Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) in einer Mitteilung schreibt. Im vierten Quartal 2020 lag er noch bei minus 7,1 Punkten.

Die jüngsten Verschärfungen der Coronamassnahmen scheinen die leichte Erholung der Beschäftigungsaussichten gestoppt zu haben, schreibt die KOF. Besonders das Gastgewerbe ist schwer betroffen: Mit minus 44 Punkten fallen die Beschäftigungsaussichten auf den tiefsten Wert seit Beginn der Berechnung des Beschäftigungsindikators im Jahr 1989.

Auch im verarbeitenden Gewerbe (-15 Punkte) und in der Bankenbranche (-13,2) hat sich der Beschäftigungsindikator im Vergleich zum letzten Quartal verschlechtert. Derweil rechnet die Mehrheit der Unternehmen in der Versicherungsbranche mit einem Beschäftigungsaufbau, während der Indikator in den übrigen Dienstleistungsbranchen knapp über Null liegt. Insgesamt bleibt der Indikator aber auf einem höheren Niveau als während des ersten Lockdowns.