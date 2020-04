Schweizer Bauern machen sich für Spargelernte bereit In den nächsten Wochen startet in der Schweiz die Ernte von grünem und weissem Spargel. Mit den geschlossenen Restaurants fehlt den Landwirtinnen und Landwirten aber ein wichtiger Teil des Absatzmarktes. 01.04.2020, 18.15 Uhr

Bald gibt es wieder Schweizer Spargeln zu kaufen. Keystone

(gb.) Spielt das Wetter mit, so beginnt in der Schweiz ab dem 20. April die Spargelernte. Dies schreibt der Verband der Schweizer Gemüseproduzenten in einer Mitteilung. Da die Restaurants geschlossen seien, fällt für die Produzenten aber ein wichtiger Absatzmarkt weg. Der Verkauf soll dieses Jahr deshalb verstärkt über den Detailhandel laufen.