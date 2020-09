Schweizer Datenschützer fordert von Firmen bei Datenlieferungen in die USA mehr Schutz Im Sommer hat die EU vorgespurt. Nun erklärt auch der oberste Schweizer Datenschützer den Schutz von Personendaten im Austausch mit den USA als ungenügend. Firmen stellt dies vor Probleme. 08.09.2020, 18.25 Uhr

Adrian Lobsiger, Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter, erklärt das Privacy Shield-Abkommen mit den USA für ungenügend. Peter Schneider / Keystone

(sat) Konkret hat Adrian Lobsiger entschieden, die USA neu auf die Liste der nicht-datenschutzkonformen Staaten zu setzen. «Trotz der Gewährung von besonderen Schutzrechten für Betroffene in der Schweiz» biete das sogenannte Privacy Shield-Abkommen «kein adäquates Schutzniveau» für die Lieferung von Personendaten aus der Schweiz in die USA wie sie das hiesige Datenschutzgesetz fordere. So begründete der eidgenössische Datenschutzbeauftragte (Edöb) am Dienstag seinen Entscheid in einer Medienmitteilung.