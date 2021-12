Kükentöten: Eierproduzenten legen Ausstiegsplan bis Ende 2023 vor

Schweizer Eierproduzenten Ausstiegsplan steht: «Wir können das Kükentöten Ende 2023 beenden» Die Vereinigung der Eierproduzenten legt einen Ausstiegsplan vor, wie in der Schweiz bald nur noch weibliche Küken schlüpfen sollen. Doch der Entscheid über das umstrittene Kükentöten soll im Laden fallen. Samuel Thomi 09.12.2021, 18.20 Uhr

GalloSuisse spricht sich für Lösungen aus, um bis Ende 2023 vom Töten der männlichen Küken in der Schweiz weg zu kommen. (Symbolbild) Keystone

Bis in zwei Jahren sollen in den beiden konventionellen Schweizer Brütereien nur noch weibliche Küken schlüpfen. Die Details für diese Lösung hat GalloSuisse, die Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten, am Donnerstag an einem Runden Tisch der Eierbranche vorgestellt.