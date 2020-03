Schweizer Logistikkonzern Kühne+Nagel trennt sich von britischen Geschäftsbereichen Der Schweizer Logistikkonzern Kühne+Nagel verkauft einen Grossteil seines britischen Kontraktlogistikgeschäfts. Die vom Verkauf betroffenen Geschäftsfelder erwirtschafteten letztes Jahr 750 Millionen Umsatz. 09.03.2020, 07.22 Uhr

Kühne+Nagel verkauft einen Grossteil des britischen Kontraktlogistikgeschäfts an XPO Logistics. Gaetan Bally / KEYSTONE

(sat) Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, sind vom Verkauf an den vergleichbar grossen US-amerikanischen Logistikdienstleister XPO Logistics 7500 Mitarbeitende betroffen. Veräussert werden sollen die britischen Geschäftsfelder Drink Logistics, Food Services und Retail & Technology. Über den Kaufpreis haben die Parteien laut Mitteilung Stillschweigen vereinbart. Eine Freigabe des Verkaufs durch die Aufsichtsbehörden erwartet Kühne+Nagel in der zweiten Jahreshälfte.