Schweizer Milchproduktion auf

dem tiefsten Stand seit 2007 In der Schweiz wurde 2019 erneut weniger Milch produziert als im Vorjahr. Umgekehrt sieht die Tendenz beim produzierten Käse: Dort gab es einen neuen Höchstwert. 13.02.2020, 10.38 Uhr

Während die geförderte Milchmenge sinkt, nimmt die Produktion von Käse zu.

(mg) 3'399'271 Tonnen: So viel Milch wurde im vergangenen Jahr in der Schweiz produziert. Dies hat am Donnerstagmorgen die TSM Treuhand GmbH gemeldet, sie erhebt die Milchproduktions- und Milchverwertungsdaten der Schweiz. So gross die Zahl scheint: Die Milchmenge ist auf dem tiefsten Stand seit 2007. Im vergangenen Jahr ging das Volumen um 1,6 Prozent zurück.