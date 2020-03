Schweizer Tierschutz kritisiert: Markt für Labelfleisch ist zu wenig attraktiv Laut einer Studie des Schweizer Tierschutz wirkt sich die hohe Differenz der Preise von tierfreundlichem und konventionell produziertem Fleisch negativ aufs Tierwohl aus. Es herrsche «Dumping auf Kosten der Tiere». 06.03.2020, 12.54 Uhr

Der Schweizer Tierschutz kritisiert, dass tierfreundlich produziertes Fleisch beim Verkauf bewusst benachteiligt werde. (Symbolbild) HO

(dpo) Der Schweizer Tierschutz (STS) analysierte in einer Recherche das Preisgefüge zwischen konventionell produziertem Fleisch und sogenanntem Labelfleisch. Wie der STS am Freitag mitteilt, steht Labelmarkt-Fleisch – also nach bio-, Naturafarm-, Terrasuisse- oder nach anderen Kriterien produziertes Fleisch – wegen stagnierenden oder rückläufigen Preisen in der Schweiz unter Druck.