Schweizer Tourismuspreis Camper-App «Parkn'sleep» gewinnt «Milestone» für Innovation Der Schweizer Tourismuspreis im Bereich Innovation geht an eine App: Mit «Parkn'Sleep» können Gemeinden und private Anbieter Stellplatzangebote für Campingtouristen vermarkten. 16.11.2021, 19.30 Uhr

Anbieter von Stellplätzen können mit der von der Jury ausgezeichneten App die Besucherströme besser lenken.

Die App erlaube es Anbietern wie Gemeinden oder privaten Landbesitzern, die Besucherströme zu lenken und eine faire Entschädigung für Stellplätze zu erhalten. Die Gäste profitierten umgekehrt von legalen und geprüften Plätzen, heisst es in einer Mitteilung von Milestone vom Dienstag. Milestone ist der Schweizer Tourismuspreis und wird unter anderem vom Verband Hotellerie Suisse verliehen. Er ist mit 35'500 Franken dotiert.

Der zweite «Milestone» für Innovation ging an die Rigi Bahnen, die zu ihrem 150-Jahre-Jubiläum eine Dampflokomotive aus dem Verkehrshaus der Schweiz in Luzern holten und wieder in Betrieb setzten. Die von Toggenburg Tourismus gegründete Berg & Bett AG, die als Voll-Service-Ferienwohnungsorganisation operiert, erhielt ebenfalls einen «Milestone».

Den Förderpreis «Premiere» gewann das Projekt «Skeacher - der schnelle Skikurs für Spontane» der Skischule Arosa. Bei einem Skeacher handelt es sich um einen Skilehrer, der an der Piste steht. Er kann von den Gästen spontan für eine Probefahrt gebucht werden und analysiert deren Fahrweise. Im Anschluss können die Gäste direkt eine Stunde buchen, wenn sie wollen. (wap)