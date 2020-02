Schweizer Unternehmen wollen mehr Personal anstellen Die ETH-Konjunkturforschungsstelle KOF prognostiziert gute Aussichten für den Schweizer Arbeitsmarkt. Eine Mehrheit der befragten Unternehmer findet, ihr Betrieb habe zu wenig Personal. 03.02.2020, 10.04 Uhr

In der Baubranche finden viele Unternehmer, sie hätten zu wenig Personal. Keystone

(wap) Nach zwei negativen Quartalen ist der KOF-Beschäftigungsindikator auf 3,9 Punkte angestiegen. Dies seien gute Nachrichten für Stellensuchende in der Schweiz, meldete die KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH am Montag. Denn der Indikator gehe in der Regel dem Stellenwachstum in der Schweiz voraus.