Schweizer Unternehmen Zum achten Mal auf dem ersten Platz: Migros hat besten Ruf in der Schweiz Die Migros steht beim Reputationsranking des Forschungsinstituts GfK zum achten Mal an der Spitze. Bei den Non-Profit-Organisationen geniesst die Rega weiterhin den besten Ruf. 30.03.2021, 14.00 Uhr

Die Migros steht bereits zum achten Mal an der Spitze des GfK-Reputationsrankings im Bereich Unternehmen. Keystone

(agl) Das Forschungsinstitut GfK ermittelt mit dem Reputationsranking jedes Jahr, welche Schweizer Unternehmen und Non-Profit-Organisationen (NPO) den besten Ruf in der Schweizer Bevölkerung haben. Bei den Unternehmen steht die Migros dieses Jahr bereits zum achten Mal in Folge an der Spitze. «Das Unternehmen erzielt Bestwerte vor allem hinsichtlich der sozialmoralischen Reputation», schreibt GfK in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Migros liege in dem Bereich mehr als drei Prozentpunkte vor dem zweitbesten Unternehmen.

Weiter sei die Migros das Unternehmen, mit dem sich die Schweizer am besten identifizieren können. Auf dem zweiten Platz hinter der Migros landet Victorinox. Der Messerhersteller ist dieses Jahr zum ersten Mal im Ranking vertreten. Auf dem dritten Platz steht Lebensmittelhersteller Zweifel. Bei den NPO führt zum vierten Mal in Folge die Rettungsflugwacht Rega das Ranking an, gefolgt vom Schweizerischen Roten Kreuz und der Schweizer Paraplegiker-Stiftung, wie GfK weiter mitteilt.

Der GfK Business Reflector misst auf Basis von 3500 Interviews die Reputation der 50 führenden Schweizer Unternehmen und 20 bekanntesten NPO. Die Befragungen fanden von Mitte Januar bis Mitte Februar statt.



Das sind die zehn Unternehmen mit dem besten Ruf: 1. Migros

2. Victorinox

3. Zweifel

4. Lindt&Sprüngli

5. Ricola

6. Coop

7. Rivella

8. Geberit

9. Mobiliar

10. Emmi