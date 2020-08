Schweizer Wirtschaft: Beschäftigung im Dienstleistungsssektor nimmt weiter zu Über einen Zeitraum von sieben Jahren verzeichnete der Dienstleistungssektor den grössten Beschäftigungswachstum. Umgekehrt nimmt die Beschäftigung in der Landwirtschaft weiter ab. 28.08.2020, 13.13 Uhr

Die Beschäftigung im Dienstleistungssektor hat unter anderem wegen dem Gesundheitswesen zugenommen. (Symbolbild) Keystone

(dpo) 2018 wurden in der Schweiz über 5,2 Millionen Beschäftigte gezählt, rund 70'000 mehr als 2017. Wie schon in den Vorjahren trug der Dienstleistungssektor «massgeblich» zu diesem Anstieg bei, schreibt das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag. Er vereinte im Jahr 2018 rund 4 Millionen Arbeitsplätze, was einer Zunahme um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.