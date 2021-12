Schweizer Wirtschaft OECD rechnet für nächstes Jahr mit BIP-Wachstum von 3 Prozent Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) prognostiziert für die Schweiz im nächsten Jahr eine weitere Erholung und ein BIP-Wachstum von 3 Prozent. 01.12.2021, 11.00 Uhr

Die OECD geht davon aus, dass der Konsum im nächsten Jahr angekurbelt wird. (Symbolbild) Keystone

Die Weltwirtschaft befindet sich weiter auf Erholungskurs, schreibt die OECD in ihrem aktuellen Wirtschaftsausblick, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Obwohl sich die Welt nach wie vor im Ausnahmezustand befinde und die Unsicherheiten und Unterschiede gross seien, geben sich die Ökonomen insgesamt «vorsichtig optimistisch», wie es im Bericht heisst. Auch in der Schweiz dürfte sich die Konjunkturerholung laut der Länderprognose fortsetzen.