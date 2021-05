Schweizerische Nationalbank Thomas Jordan: «Die Bedingungen zu verschärfen, wäre völlig verfrüht» Trotz Pandemie steigen die Preise weiter. Dennoch sieht Thomas Jordan zumindest kurzfristig keine Gefahr einer Inflation. Ein anderes Risiko bereitet dem Nationalbankpräsidenten aktuell mehr Sorgen. Samuel Thomi 22.05.2021, 11.33 Uhr

Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank, verteidigt einmal mehr die Geldpolitik seiner SNB. Keystone

Die Inflation in der Schweiz liege derzeit zwar nur knapp über Null. Und weltweit seien die Produktionskapazitäten noch immer nicht wieder ausgelastet. Dennoch sieht Nationalbankpräsident Thomas Jordan keinen Grund, an der bisherigen Geldpolitik etwas zu ändern. «Die monetären Bedingungen zu verschärfen, wäre völlig verfrüht», sagte der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Samstag im Interview mit der NZZ. Denn: «Wenn die Inflation einmal ausser Kontrolle gerät und dann wieder gesenkt werden muss, ist das meistens mit Rezessionen verbunden.» Sprich: Die SNB denkt noch immer nicht daran, etwa die aufgeblähte Bilanz mit Devisenverkäufen wieder zu verkürzen.