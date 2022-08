Post spannt mit Assura zusammen

Service public Assura bietet neu Beratung an: Post spannt mit weiterer Krankenkasse zusammen Geteilte Kosten, halbes Leid: Externe Partner sollen helfen, das Filialnetz der Post zu finanzieren. Nun hat der Konzern einen Deal mit einer grossen Krankenkasse geschlossen. Es wird nicht der letzte sein. 29.08.2022, 10.59 Uhr

In der Post-Filiale gehört die Krankenkassen-Beratung bald zum Alltag. Keystone

Rund zwei Jahre hatte die Post nach einem Partner gesucht für ihre 800 Poststellen, hat zuerst alle Versicherungen und später auch alle Banken angeschrieben. Im Juli verkündete sie dann einen ersten Erfolg: Die Krankenkasse Sympany zieht in gewisse Poststellen ein. Nun hat die Post eine weitere Krankenkasse an Bord geholt. Dieses Mal ist es ein grosser Akteur mit über einer Million Versicherter in der Grundversicherung.

Am Montag gab die Post bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit Assura eingeht. In acht Post-Filialen wird die Krankenkasse eigene Beratungsstellen in Betrieb nehmen. In weiteren 104 Filialen vermitteln Post-Angestellte interessierten Kundinnen und Kunden einen Beratungstermin mit Assura. Und 2023 soll das Angebot ausgebaut werden. Gemäss Mitteilung sind 19 Beratungsstellen und 212 Postfilialen mit Vermittlungstätigkeit geplant.

Weitere Kooperationen folgen

Die Post begründet die Öffnung der Filialen für externe Partner mit finanziellen Überlegungen. «Indem sie ihre Filialen für Dienstleistungspartner wie Assura öffnet, stellt die Post den Fortbestand ihrer Poststellen sicher und bleibt so nahe bei ihren Kundinnen und Kunden», heisst es in der Mitteilung. Auch sichere das Unternehmen Arbeitsplätze und stärke die regionale Wirtschaft.

Die Partnerschaft mit Assura sei ein «weiterer wichtiger Schritt in einer ganzen Reihe von geplanten Kooperationen mit künftigen Geschäftspartnern aus den Bereichen Banken, Versicherungen, Krankenversicherungen, Gesundheit und öffentliche Verwaltung». Die Post kündigt bereits an, in Kürze weitere Partnerschaften bekanntzugeben. (rwa)