Wirtschaftskommission will Postfinance nicht privatisieren

Service public Privatisierung der Postfinance ist auch in Wirtschaftskommission chancenlos Der Bundesrat möchte die Postfinance privatisieren. Bei der nationalrätlichen Wirtschaftskommission stösst er damit auf taube Ohren. Wie der Ständerat will die Kommission nicht auf die Vorlage eintreten. 21.06.2022, 17.51 Uhr

Der Bundesrat blitzt mit seinen Plänen zur Privatisierung der Postfinance auch bei der Wirtschaftskommission des Nationalrates ab. (Symbolbild) Keystone

Die Postfinance galt einst als Milchkuh innerhalb des Post-Konzerns. Negativzinsen und das anhaltende Tiefzinsumfeld drückten allerdings in den letzten Jahren auf die Margen der Bank. Um das Unternehmen aus ihrer misslichen Lage zu befreien, möchte der Bundesrat das Kreditverbot aufheben. Zudem strebt er die Privatisierung der Postfinance an. Dafür müsste sie aus dem Post-Konzern herausgelöst werden. Die Wirtschaftskommission des Nationalrates will davon allerdings nichts wissen.