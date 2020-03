SIX erzielt trotz verkauftem Kartengeschäft ein «solides Ergebnis» Die Schweizer Finanzinfrastruktur-Betreiberin SIX erwirtschaftete 2019 einen Betriebsertrag von rund 1,1 Milliarden Franken. Der Rückgang zum Vorjahr erklärt sich durch den Verkauf des Kartengeschäfts. 17.03.2020, 08.59 Uhr

Trotz dem Verkauf des Kartengeschäfts konnte SIX ein solides Ergebnis erzielen. Ennio Leanza / KEYSTONE

(agl) Wie die SIX Group am Dienstag mitteilte, war der Betriebsertrag 2019 mit insgesamt 1,129 Milliarden etwa um die Hälfte kleiner als 2018. Dies nachdem SIX, die in der Schweiz die Finanzplatzinfrastruktur betreibt, 2017 eine Neuausrichtung des Unternehmens ankündigte und Ende 2018 das Kartengeschäft an das Zahlungsverkehrs-Unternehmen Worldline verkaufte.