Six Group und Deutsche Börse sind aus dem Rennen um die Borsa Italiana Die Londoner Börse LSE will ihre italienische Tochter an die Mehrländerbörse Euronext verkaufen. Damit sind die Schweizer Börsenbetreiberin Six Group und die Deutsche Börse aus dem Rennen. 18.09.2020, 13.34 Uhr

Die Six Group hat auch ein Angebot für die Übernahme der Borsa Italiana in Mailand unterbreitet, doch nun ist sie aus dem Rennen. Luca Bruno / AP

(dpa/dpo) Die Londoner Börse LSE beginnt exklusive Gespräche mit dem europäischen Börsenbetreiber Euronext über einen möglichen Verkauf ihrer italienischen Tochter Borsa Italiana. Dies teilte die LSE am Freitag in London mit. Im Bieterrennen um die Mailänder Börse haben auch die Schweizer Börsenbetreiberin Six Group und der Dax-Konzern Deutsche Börse ihren Hut in den Ring geworfen und Gebote abgegeben.