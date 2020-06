SIX kauft Mehrheit an der spanischen Börse BME Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX hat die Mehrheit des Aktienkapitals der spanischen Börse BME gekauft. Damit entsteht die drittgrösste Betreiberin von Finanzmarktinfrastruktur in Europa. 11.06.2020, 17.58 Uhr

Die SIX Group in Zürich. Keystone

(agl) Die Finanzinfrastrukturbetreiberin SIX kaufte insgesamt 93,16 Prozent des Aktienkapitals der spanischen Börse BME auf. Das sind knapp 77 Millionen Aktien für rund 2,7 Milliarden Franken, wie SIX am Donnerstag mitteilte. Nach der Abwicklung wird SIX die Kontrolle über BME übernehmen und BME wird zu SIX gehören.

«SIX ist überzeugt, dass die Transaktion sowohl das spanische als auch das schweizerische Ökosystem stärkt», heisst es in der Mitteilung. Die zusammengeschlossene Gruppe werde von einer grösseren geografischen Reichweite, einem breiteren Spektrum an Produkten und Dienstleistungen und einem verbesserten Angebot im Bereich der technischen Infrastruktur und der Finanzmarktinformationen profitieren.

«Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion haben wir den Grundstein für die nunmehr drittgrösste Infrastrukturbetreiberin in Europa gelegt», wird SIX-CEO Jos Dijsselhof in der Mitteilung zitiert. Der Zusammenschluss werde es ermöglichen, den Umsatz zu steigern und im globalen Wettbewerb zu bestehen. Die neue Gruppe werde ambitionierter und innovativer sein und die Transformation der Finanzmärkte vorantreiben, so Dijsselhof.

SIX und BME werden weiterhin die Kerndienstleistungen der Finanzinfrastruktur in der Schweiz und in Spanien erbringen, schreibt SIX weiter. Auf dem spanischen Markt beabsichtige SIX, die lokalen Infrastrukturen zu erhalten und weiter in sie zu investieren, um neue Anleger anzuziehen. Der Verwaltungsrat von BME werde zu einem «erheblichen Anteil» aus spanischen Vertretern bestehen. SIX werde derweil den Eintritt zweier spanischer Verwaltungsräte von BME in ihren Verwaltungsrat vorschlagen. Javier Hernani Burzako, CEO von BME, wird mit sofortiger Wirkung als Mitglied in die Konzernleitung von SIX eintreten.