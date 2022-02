Alpiq plant grösste Photovoltaikanlage der Schweiz

Solar Auf einer Alp im Wallis: Alpiq plant grösste Photovoltaik-Anlage der Schweiz Oberhalb von Gondo sollen auf über 2000 Höhenmetern 100'000 Quadratmeter Alpweide mit Solarpanels überbaut werden. So will die Alpiq rund 5200 Haushalte mit Strom versorgen. 07.02.2022, 15.26 Uhr

Auf der Alp im Monte Leone-Massiv sollen 4'500 Solar-Elemente installiert werden. ho Alpiq

Kosten soll das Grossprojekt «Gondosolar» 42 Millionen Franken, wie die Alpiq am Montag mitteilte. Damit sei die Anlage für den Konzern rentabel – «sofern das eidgenössische Parlament das Fördermodell in Kraft setzt und Gondosolar den maximalen Förderbeitrag von 60 Prozent erhält», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Insgesamt sollen 4500 Solar-Elemente installiert werden.

Mehr als die Hälfte des Stroms soll im Winterhalbjahr anfallen. Dank der Höhe von über 2000 Metern könne deutlich mehr Solarstrom produziert werden als bei einem Standort im Flachland. Insgesamt rechnet die Alpiq mit 23,3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Dies entspricht dem Bedarf von 5200 Haushalten.

Standort gemäss Alpiq «ideal»

Angeregt wurde das Projekt vom Oberwalliser Künstler Renato Jordan, dem die Parzelle an der Grenze zu Italien gehört. Mit an Bord sind ausserdem die Gemeinde Gondo-Zwischbergen und die Netzbetreiberin Energie Electrique du Simplon, bei der Alpiq Hauptaktionärin ist. Die Projektidee werde vom Kanton grundsätzlich unterstützt, heisst es in der Mitteilung. Noch müsse aber ein Antrag auf Festsetzung des Projekts im kantonalen Richtplan gestellt werden.

Gebaut werden soll die Grossanlage am Standort Alpjerung oberhalb von Gondo. Der Ort sei ideal, so die Alpiq. So sei die Anlage von bewohntem Gebiet aus nicht einsehbar. Auch seien die Auswirkungen auf Umwelt, Biodiversität und Landschaft «vergleichsweise gering». Für den Bau soll eine temporäre Seilbahn installiert werden. (wap)