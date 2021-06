Sommerferien Flughafen Genf erwartet ab Juni wieder halb so viele Gäste wie vor der Pandemie Der Flughafen Genf bereitet sich auf die Sommersaison vor. Er erwartet, dass der Flugverkehr auf 50 bis 60 Prozent im Vergleich zu vor der Pandemie wieder ansteigen wird. 07.06.2021, 15.44 Uhr

Mit den Impfzertifikaten wird das Reisen wieder einfacher – und das Geschäft für die Luftfahrtbranche wieder lukrativer. (Symbolbild) Keystone

In den letzten Wochen ist die Nachfrage nach touristischen Angeboten laut dem Flughafen Genf gestiegen. Wie er am Montag in einer Mitteilung schreibt, sind die Akteure der Flugbranche zuversichtlich, was das Geschäft mit den Sommerferien betrifft. «Es zeichnet sich eine solide Erholung für die nächsten drei Monate ab», heisst es.