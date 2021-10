Sonova Migration der IT-Systeme: Übernahme von Sennheiser verzögert sich Die Kopfhörer von Sennheiser sollen künftig unter Schweizer Regie hergestellt werden. Doch nun verzögert sich der Abschluss der Übernahme. Das meldet Sonova. 19.10.2021, 07.31 Uhr

Sonova will künftig die Sennheiser Kopfhörer herstellen. Keystone

Sonova, ein führender Schweizer Anbieter von medizinischen Hörsystemen, will die Consumer Division von Sennheiser Electronic übernehmen, wie er im Mai bekannt gab. Geplant war, dass das Geschäft im zweiten Halbjahr 2021 abgeschlossen wird – bei einem Kaufpreis von 200 Millionen Euro. Doch nun gibt es eine Verzögerung: Sonova rechnet damit, dass die Übernahme neu erst bis Ende des Geschäftsjahres 2021/22 durch sein wird, wie das Unternehmen mit Sitz in Stäfa ZH am Dienstag mitteilte.