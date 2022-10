ALV: Gutverdienende bezahlen wieder tiefere Abgaben

Sozialversicherung Arbeitslosenversicherung: Gutverdienende bezahlen wieder tiefere Abgaben Die Arbeitslosenversicherung steht finanziell wieder auf gesunden Beinen. Damit fällt auch das Solidaritätsprozent weg, das Menschen mit hohen Löhnen seit 2011 zusätzlich bezahlt haben. 13.10.2022, 10.30 Uhr

Das Solidaritätsprozent bei der ALV fällt ab nächstem Jahr weg. (Symbolbild) Keystone

Seit mehr als zehn Jahren erhebt der Bund auf hohen Löhnen eine zusätzliche Abgabe von einem Prozent. Dadurch flossen in die Arbeitslosenversicherung (ALV) jährlich bis zu 400 Millionen Franken. Die Sozialversicherung konnte das Geld gut gebrauchen. Denn zu Beginn des Jahrtausends war sie stark verschuldet. Das Parlament reagierte und beschloss 2011 die Einführung eines Solidaritätsbeitrages. Wer mehr als 148'200 Franken pro Jahr verdient, bezahlt eine Abgabe von 3,2 Prozent – also ein Prozentpunkt mehr als jene mit einem Lohn unter dieser Schwelle.

Nun fällt das Solidaritätsprozent ab 2023 weg, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag bekannt gab. Dieser Schritt kommt nicht überraschend: Bereits im März hatte Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit beim Seco, in einem Interview mit CH Media die Aufhebung in Aussicht gestellt. Ohnehin wäre es für den Bund gar nicht möglich gewesen, die hohen Lohnbezüger weiterhin zu belasten.

Gemäss Gesetz darf der Beitrag nur solange erhoben werden, bis das Eigenkapital des Ausgleichsfonds der ALV per Ende Jahr die Schwelle von 2,5 Milliarden Franken übersteigt. Diese Grenze wird Ende 2022 erreicht werden. Damit fällt das Recht, das Solidaritätsprozent zu erheben, automatisch weg. Das Seco betont in seiner Mitteilung, es sei wichtig, dass Unternehmen und Arbeitnehmende rechtzeitig über diese Änderung informiert würden. Dafür zuständig ist das Bundesamt für Sozialversicherungen. (rwa)