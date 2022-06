Sparpläne Kahlschlag bei Pharmariese: Novartis baut in der Schweiz 1400 Stellen ab – alle Standorte betroffen Der Pharmakonzern streicht in der Schweiz mehr als jede zehnte Stelle. Novartis hat am Dienstag seine konkretisierten Sparpläne den Mitarbeitenden präsentiert. 28.06.2022, 16.58 Uhr

Bei Novartis werden rund 10 Prozent der Schweizer Stellen gestrichen. Keystone

Beim Pharmakonzern Novartis kommt es zum Kahlschlag. 1400 Stellen werden in der Schweiz gestrichen. Der Konzern bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden Bericht vom «Tages-Anzeiger». Demnach wurden die Mitarbeitenden am Dienstag über die Auswirkungen der schon länger aufgegleisten Restrukturierung des Unternehmens informiert. Insgesamt sollen mehr als 10 Prozent der 11'600 Stellen in der Schweiz gestrichen werden. Betroffen seien sämtliche Standorte. Weltweit sind vom Abbau rund 8000 der insgesamt 108'000 Stellen betroffen.

Vom Abbau betroffen sind Stellen aus der Konzernzentrale. In der Schweiz ist damit namentlich der Hauptsitz in Basel betroffen. Konkretere Angaben will Novartis auf Anfrage nicht machen. Man stehe am Anfang des Prozesses, heisst es da nur. Die «formellen Konsultationen mit der Arbeitnehmervertretung auf Nicht-Management-Ebene und die Konsultationen mit dem Management der betroffenen Bereiche sind bereits im Gange». Der Sozialplan umfasse auch «Stellenvermittlung, Unterstützung durch ein Career Center, Bestplacement und Entwicklungsaktivitäten», heisst es bei Novartis weiter. Alle betroffenen Mitarbeitenden würden «auf faire und transparente Weise» behandelt.

Ab- und Umbau dauert drei Jahre

Mehr Details will der Pharmakonzern nicht veröffentlichten. Es gebe derzeit keine weiteren Informationen, Novartis werde aber «in den kommenden Wochen über den Fortgang des Prozesses informieren», heisst es im Statement. Die Umstrukturierung werde «über die nächsten drei Jahre» dauern.

Den Abbau hatte Novartis im April angekündigt – allerdings ohne nähere Angaben zu machen Die neue Struktur des Konzerns solle «sowohl schlanker als auch einfacher» sein, hiess es damals. Kernstück der neusten von Novartis-Chef Vasant Narasimhan angekündigten Reorganisation ist die Reintegration der Onkologiesparte in die Pharmadivision, die sein Vorgänger Joseph Jimenez 2016 zu einem separaten Geschäftsbereich gemacht hatte. Geleitet wird die neue Pharmadivision von Marie-France Tschudin, die erst 2019 vom US-Konkurrenten Celgene zu Novartis gestossen war. Sie erhält die Zuständigkeit für das ganze Pharmageschäft von Novartis ausserhalb der USA. Das entspricht einem Jahresumsatz (2021) von rund 28 Milliarden Dollar beziehungsweise einem Anteil am Gesamtgeschäft in Höhe von 64 Prozent.

Er legt zusammen und baut ab: Novartis-Chef Vasant Narasimhan. Tom Stockill / CAMERA PRESS / KEYSTONE

Denn gleichzeitig wird die besagte, wiederintegrierte Pharmageschäftseinheit in zwei operativ selbstständige geografische Divisionen aufgetrennt: Das gewichtige US-Geschäft, das 2021 mit einem Umsatz von 15 Milliarden Dollar 36 Prozent zu den Gesamtverkäufen von Novartis beigetragen hatte, wird zur selbstständigen Einheit. Geleitet wird diese vom bisherigen US-Pharmachefs Victor Bulto. (mg/wap/fv)