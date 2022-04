Sparmassnahmen Auch Mitarbeiter müssen Beitrag zu Einsparungen bei der SBB leisten Die SBB müssen Geld sparen: Die Leitung hat am Freitag die Mitarbeitenden informiert, wie sie sich das vorstellt. Auch das Personal muss einen Beitrag leisten. 29.04.2022, 18.00 Uhr

Den SBB geht es finanziell schlecht. Nun sollen auch die Mitarbeitenden einen Beitrag leisten, um Kosten zu sparen. Keystone

Die Coronapandemie hat die SBB hart getroffen: Im vergangenen Jahr schrieben die Bundesbahnen einen Verlust von 325 Millionen Franken. Die finanzielle Situation ist äusserst angespannt. Daher haben die SBB ein gigantisches Sparpaket aufgegleist. Sie wollen bis im Jahr 2030 Sparmassnahmen von rund 6 Milliarden Franken umsetzen. Zudem erwartet der Bund ab 2024 bis 2030 jährlich weitere Einsparungen in Höhe von 80 Millionen Franken – entweder durch tiefere Kosten oder durch höhere Erträge.

Die SBB wollen daher sämtliche Kosten überprüfen. Klar ist aber bereits jetzt: Bei Löhnen und Stellen wollen sie nicht ansetzen. Trotzdem gehe es nicht ohne Beteiligung der Mitarbeitenden, teilten sie den Angestellten am Freitag in einem internen Schreiben mit. Dieses liegt CH Media vor.

Konkret wollen die Bundesbahnen bei den Lohnabzügen ansetzen, bei denen sie sich im Vergleich mit anderen Unternehmen teilweise «überdurchschnittlich hoch» beteiligen, wie sie schreiben. Wie viel der verlangten 80 Millionen damit bereits erreicht werden, wollten die SBB auf Anfrage nicht sagen.

Erste Verhandlungen mit Sozialpartnern gestartet

Am Freitag begannen die Gespräche und Verhandlungen mit den Sozialpartnern. Die SBB schlugen bei den Lohnabzügen zwei Massnahmen vor, wobei die Leistungen gleich bleiben, wie es weiter heisst. So sollen der Abzug für krankheitsbedingte Fehltagekosten und der Risikobeitrag an die Pensionskasse erhöht werden. Zudem wollen sie zusätzliche Leistungen bei Berufsinvalidität streichen.

Die Anpassungen sollen ab 2023 gelten und sämtliche Mitarbeitenden werden auf Basis ihres Lohnes prozentual im gleichen Umfang beteiligt. Brutto bleibt der Lohn also gleich, netto verringert er sich. «Auch wenn wir jetzt über Lohnabzüge sprechen und das im Portemonnaie spürbar sein wird – wir bleiben eine sehr gute Arbeitgeberin», wird SBB-Personalchef im Schreiben zitiert.

Sozialpartner sind unzufrieden

Kritischer sehen das die Sozialpartner. Sie sprechen in einer Mitteilung von «inakzeptablen Sparmassnahmen auf dem Rücken der SBB-Mitarbeitenden» und «einem besonders schlechten Signal» an die Angestellten. Die SBB-Leitung wolle die Kaufkraft aller Beschäftigten senken und den Schutz der über 50-Jährigen schwächen, schreiben sie.

Denn wenn die über 50-Jährigen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten könnten, hätten sie momentan teilweise Anspruch auf Leistungen für Berufsinvalidität bis zur Pensionierung, wird Valérie Solano von der Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) zitiert. Dieser Schutz sei grundlegend. Denn: «In einer Branche mit Monopolberufen ist es schwierig, sich im Fall einer Arbeitsunfähigkeit wieder einzugliedern.» Allerdings wolle die SBB-Leitung nun die Berufsinvalidität schlicht abschaffen.

Die Personalorganisationen wollen nun ihre Gremien einberufen, um darüber zu entscheiden, wie sie auf die «Angriffe» reagieren wollen. (abi)