Rekordresultat: Sika legt bei Umsatz und Gewinn deutlich zu

Spezialitätenchemie Dank weltweitem Bauboom: Sika legt bei Umsatz und Gewinn deutlich zu Der weltweite Bauboom hält an. Davon profitiert auch der Chemiekonzern Sika. Trotz Ukraine-Krieg und Inflation erreichte er im ersten Halbjahr bei Umsatz und Gewinn Rekordwerte. Reto Wattenhofer 22.07.2022, 06.31 Uhr

Bei Sika kennen die Geschäftszahlen auch im neuen Jahr nur in eine Richtung: aufwärts. Keystone

Der Konzern mit Sitz im zugerischen Baar hat in den ersten sechs Monaten einen Umsatz von 5,3 Milliarden Franken erwirtschaftet. Gegenüber der Vorjahresperiode entspricht das einem Plus von 18 Prozent, wie Sika am Freitag mitteilte. In Lokalwährungen beträgt der Anstieg gar 19,5 Prozent.