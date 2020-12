STAHLKONZERN Grossaktionär Martin Haefner setzt sich mit Kapitalerhöhung bei Swiss Steel durch Die Aktionäre der Luzerner Swiss Steel Group haben dem Antrag des Verwaltungsrates mit 66,85 Prozent der vertretenen Stimmen zugestimmt. 22.12.2020, 12.14 Uhr

Swiss-Steel-Grossaktionär Martin Haefner am Hauptsitz des Autoimporteurs Amag in Cham, der in seinem Besitz ist.

Bild: Dominik Wunderli (26. November 2019)

(mim) An der ausserordentlichen Generalversammlung der Swiss Steel Group am Dienstag in Luzern konnte sich Grossaktionär Martin Haefner erneut durchsetzen. Die von ihm initiierte Kapitalerhöhung wurde von den Aktionären gutgeheissen: Die Aktionärinnen und Aktionäre der Swiss Steel Holding AG haben dem Antrag des Verwaltungsrates mit 66,85 Prozent der vertretenen Stimmen zugestimmt, teilte der Stahlkonzern mit. Das Aktienkapital wird damit von aktuell rund 304 Millionen Franken um 155 Millionen auf 459 Millionen Franken erhöht. Dies erfolgt durch die Ausgabe von neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je 15 Rappen. Die Aktionäre, welche rund 89 Prozent des stimmberechtigten Aktienkapitals der Swiss Steel Holding AG hielten, wurden aufgrund der Coronakrise ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an der ausserordentlichen Generalversammlung vertreten.