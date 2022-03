Unternehmenszahlen Partners Group kann Dividende um 20 Prozent erhöhen Die Partners Group blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Sie konnte das Betriebsergebnis 2021 um 89 Prozent steigern. Nun sollen 20 Prozent mehr Dividenden ausgeschüttet werden. Aktualisiert 22.03.2022, 07.37 Uhr

Die Partners Group Holding AG in Baar sieht «enorme Investitionsmöglichkeiten». Keystone

Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete die im zugerischen Baar ansässige Partners Group ein Betriebsergebnis (Ebit) von 1,65 Milliarden Franken. Das sind 89 Prozent mehr als im Jahr 2020. Die Gesamteinnahmen stiegen um 86 Prozent auf rund 2,6 Milliarden Franken. Der Gewinn wurde um 82 Prozent auf rund 1,5 Milliarden gesteigert. Das verwaltete Vermögen stieg um 17 Prozent auf 127 Milliarden US-Dollar.

Angesichts dieser am Dienstag mitgeteilten Zahlen spricht das Unternehmen von einer aussergewöhnlich hohen Performance. «2021 haben wir das wahre Potenzial unseres Unternehmens gezeigt», wird Verwaltungsratspräsident Steffen Meister in der Mitteilung zitiert. Die Privatmärkte entwickelten sich zu einer neuen traditionellen Anlageklasse, was dem Unternehmen enorme Investitionsmöglichkeiten biete, so Meister.

Im laufenden Jahr rechnet die Partners Group mit einer Kundennachfrage in der Höhe von 22 bis 26 Milliarden US-Dollar. Die geopolitische Krise in Osteuropa, die Inflation und die Störung der Lieferketten könne jedoch das Wirtschaftswachstum schwächen und zu einer Verlangsamung der Investitionstätigkeit des Unternehmens führen. Für das vergangene Geschäftsjahr möchte der Verwaltungsrat die Dividende um 20 Prozent auf 33 Franken pro Aktie erhöhen. (wap)