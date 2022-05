Statistik Coronakrise traf selbstständige Berufsleute härter Rund ein Drittel der Selbstständigen mit einer höheren Berufsbildung mussten 2020 Einkommenseinbussen hinnehmen. Bei den Angestellten waren es nur fünf Prozent. 09.05.2022, 09.13 Uhr

IT- und Telekommunikationsbranche nahmen beim Homeoffice eine Führungsrolle ein. (Symbolbild) Keystone

Anhand des Diplomjahrgangs 2016 hat das Bundesamt für Statistik (BFS) untersucht, wie neudiplomierte Berufsleute von der Coronakrise getroffen wurden. Die am Montag publizierten Resultate für das Jahr 2020 zeigen deutliche Unterschiede zwischen Angestellten und Selbstständigen. Von Letzteren berichteten 36 Prozent von einer Reduktion der Aufträge, 31 Prozent verzeichneten ein geringeres Einkommen und 29 Prozent gaben an, eine Corona-Erwerbsausfallentschädigung bezogen zu haben.

Anders die Situation der Angestellten: Von ihnen berichteten nur fünf Prozent von einem geringeren Einkommen. Unterschiede gab es auch beim Homeoffice. Während 45 Prozent der Angestellten von zuhause aus arbeiteten, waren es bei ihren selbstständigen Kollegen lediglich 19 Prozent.

Viel Kurzarbeit bei Luftfahrt und Beherbergung

Beim Homeoffice gab es auch grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen. Am häufigsten war Homeoffice bei Reisebüros und Reservierungsdienstleistungen sowie in der IT und der Telekommunikation: In diesen Bereichen arbeiteten über 80 Prozent von zuhause aus. Am seltensten war Homeoffice dagegen im Gesundheitswesen und in der Autobranche.

Kurzarbeit betraf 17 Prozent des untersuchten Diplomandenjahrgangs. Am stärksten betroffen war die Luftfahrt, wo 93 Prozent in Kurzarbeit waren. Auch in der Hotellerie (79 Prozent) und der Druckereibranche (74 Prozent) war Kurzarbeit häufig. Bei den Versicherungen, der öffentlichen Verwaltung und im Bankensektor waren dagegen nur wenige Prozent von Kurzarbeit betroffen. (wap)