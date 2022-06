Stellenvermittlung IT-Jobs für Geflüchtete: Branche lanciert Plattform Wer in die Schweiz flüchtet, möchte oft arbeiten. Aber bei der Jobsuche harzt es. Das soll sich ändern. Die IT-Branche hat eine Job-Plattform für Geflüchtete lanciert. 20.06.2022, 09.40 Uhr

Eine neue Plattform soll Geflüchteten die Arbeitsvermittlung im IT-Bereich erleichtern. Im Bild zwei junge Ukrainerinnen in einem Aufnahmezentrum. Keystone

Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg haben so viele Menschen auf der Flucht Schutz in der Schweiz gesucht wie in den letzten Monaten. Für viele Geflüchtete ist eine Arbeitstätigkeit ein wichtiger Schritt für die Integration und um Stabilität zu finden. Nur: Bei der Stellenvermittlung harzt es. Bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) meldet sich nur ein Bruchteil der Betroffenen und die Jobsuche auf eigene Faust hat auch ihre Tücken.

Damit soll Schluss sein. Eine neue Job-Plattform im IT-Bereich soll die Stellensuche vereinfachen. Ins Leben gerufen haben sie der Wirtschaftsverband im ICT-Bereich Swico, die Programmierschule Powercoders und die Zürcher Agentur Twofold. Es ist kein Zufall, dass die Verantwortlichen am Montag die Lancierung der Plattform bekannt gaben.

Fachkräfte fehlen: Viele offene Stellen

Die Job-Plattform geht am Weltflüchtlingstag live. Damit ist auch die Botschaft der Organisationen klar: Sie wende sich an alle Menschen, die in die Schweiz geflohen seien und eine Arbeitserlaubnis hätten, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung. Trotz dem starken Fokus auf den Krieg in der Ukraine dürfe nicht vergessen gehen, dass auch Menschen aus vielen anderen Ländern fliehen würden.

«Ziel dieser Aktion ist es, Menschen auf der Flucht eine neue Perspektive geben zu können, indem wir ihnen zeigen, dass ihre Fähigkeiten in unserem Land nachgefragt und geschätzt werden», wird Judith Bellaiche in der Mitteilung zitiert. Komm hinzu: Der Fachkräftemangel in der IT-Branche ist seit geraumer Zeit eine grosse Herausforderung.

Die Programmierschule Powercoders konnte ihren Ansatz bereits letzte Woche vor den Medien präsentieren. Wie Geschäftsführerin Bettina Hirsig erklärte, absolvierten die Geflüchteten zunächst eine dreimonatige IT-Weiterbildung. Danach werden sie an einen der 140 Partnerbetriebe für ein Praktikum mit Aussicht auf Festanstellung vermittelt. (rwa)