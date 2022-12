Straffere Geldpolitik Erneuter Zinshammer: Nationalbank erhöht Leitzins auf 1 Prozent Die Schweizerische Nationalbank (SNB) zieht die Schrauben in der Geldpolitik weiter an: Sie hat den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 1 Prozent erhöht. Es ist die dritte Erhöhung in diesem Jahr. Jetzt kommentieren Aktualisiert 15.12.2022, 10.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schweizerische Nationalbank um Präsident Thomas Jordan hat den Leitzins auf 1 Prozent erhöht. Keystone

Die Schweizerische Nationalbank reagiert weiter auf die Teuerung. Sie hat am Donnerstag den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 1 Prozent erhöht. Das teilte die SNB anlässlich der vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung mit. Die Zinsänderung gilt ab Freitag. Damit strafft die Nationalbank die Geldpolitik weiter.

Mit der Erhöhung will die SNB dem «erhöhten Inflationsdruck und einer weiteren Verbreiterung der Teuerung» entgegenwirken. Gleichzeitig schliesst sie nicht aus, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein werden, damit die Preisstabilität mittelfristig gewährleistet ist. Ausserdem will die SNB bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv werden, kündigte sie an.

Schweizer Negativzinsen sind seit Herbst Geschichte

Bereits im September hatte die SNB den Leitzins auf 0,5 Prozent erhöht und damit die acht Jahre dauernde Ära der Negativzinsen beendet. Es war bereits die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr: Im Juni hatte sich das Ende der Negativzinsen mit einer vorsichtigen Erhöhung auf -0,25 Prozent angekündigt. Es war die erste Zinserhöhung seit 15 Jahren.

Die UBS ging damals in einer Prognose bis im März 2023 von einem weiteren Anstieg auf 1,25 Prozent aus. Die Analysten der Credit Suisse erwarteten am Montag, dass die SNB die Leitzinsen noch im Dezember auf 0,75 Prozent erhöhen wird.

Die SNB folgte nun mit ihrem Entscheid der US-Notenbank Fed. Diese hatte ihren Leitzins wie erwartet bereits am Mittwochabend um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Er liegt nun in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent – der höchste Wert seit 15 Jahren. Fed-Chef Jerome Powell machte ausserdem klar, dass weitere Erhöhungen im kommenden Jahr bevorstehen. Am Donnerstagnachmittag wird dann die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Zinsentscheid bekannt geben.

Kampf gegen die Inflation – SNB erhöht Prognose

Grund für den Strategiewechsel bei den Leitzinsen ist die Inflation. Diese liegt in der EU und den USA bei rund 10 Prozent, in der Schweiz lag sie im November bei 3 Prozent. Für die SNB bewegt sie sich damit weiterhin «deutlich» oberhalb des Bereichs, den sie mit Preisstabilität gleichsetze, heisst es weiter. Für sie ist klar: «Die Teuerung dürfte vorerst erhöht bleiben».

Die SNB rechnet in ihrer neuen Prognose damit, dass die Inflation im laufenden Jahr im Jahresdurchschnitt 2,9 Prozent beträgt, im Jahr 2023 werden es 2,4 Prozent und im Jahr 2024 etwa 1,8 Prozent sein – trotz erhöhtem Leitzins. Gründe dafür sind der stärkere inflationäre Druck aus dem Ausland sowie die verbreiteten Preiserhöhungen über verschiedene Güterkategorien im Konsumentenpreisindex. Ohne die Zinserhöhung vom Donnerstag würde die Inflationsprognose laut SNB sogar «noch höher» ausfallen.

Erste Banken erhöhen Sparzinsen

Mit Zinserhöhungen versuchen die Zentralbanken, die Inflation abzubremsen. Gleichzeitig könnten die höheren Leitzinse aber selbst wirtschaftliche Probleme verursachen: In der Schweiz etwa könnte der Wert von Immobilien einbrechen und die Hypothekarzinsen für Hausbesitzer stark ansteigen.

Allerdings profitieren Sparerinnen und Sparer von erhöhten Leitzinsen. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) etwa hat bereits reagiert und erhöht die Zinssätze auf ihren Spar- und Vorsorgekonten per Anfang Jahr, wie sie am Donnerstag mitteilte. So bekommen die Kunden auf den Sparkonten neu 0,5 Prozent bis 25’000 Franken statt wie bisher 0,01 Prozent bis 250’000 Franken. Auch die Bank WIR erhöhte die Zinsen auf allen Vorsorge- und Sparangeboten «deutlich», wie sie mitteilte. (wap/abi)

Mit Material der dpa.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen