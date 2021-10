Glasfasernetz: Swisscom blitzt vor Bundesverwaltungsgericht ab

Streit mit Weko Glasfasernetz: Bundesverwaltungsgericht wendet sich gegen Swisscom Die Wettbewerbskommission erhält beim Streit um das Glasfasernetz Rückendeckung vom Bundesverwaltungsgericht: Die Swisscom darf der Konkurrenz den Zugang zu Leitungen nicht verweigern. Peter Walthard, Stefan Ehrbar 06.10.2021, 07.03 Uhr

Die Swisscom befürchtet, dass der Entscheid des Gerichts den Ausbau des Glasfaserkabelnetzes verzögert. Keystone

Die Swisscom muss der Konkurrenz beim Ausbau des Glasfasernetzes weiterhin Zugang zu durchgehenden Leitungen gewähren. Das Bundesverwaltungsgericht hat am 30. September eine entsprechende vorsorgliche Massnahme der Wettbewerbskommission bestätigt. Sie war im Dezember 2020 verhängt worden, weil die Weko es als glaubhaft erachtete, dass die Swisscom ihre marktbeherrschende Stellung missbrauche. In einer Mitteilung bedauert die Swisscom am Mittwoch den Entscheid. Es drohe eine Verzögerung des Glasfasernetzausbaus für Wohnungen und Geschäfte. Dies schade der Wirtschaft.