Streit um Geschäftsmieten Migros erlässt Hälfte der Miete für zweiten Lockdown Der Detailhändler Migros kommt seinen Geschäftsmietern entgegen und erlässt ihnen die Hälfte der Miete für den Lockdown anfangs 2021. 10.04.2021, 16.58 Uhr

Migros will laut eigenen Angaben mit dem Mieterlass die Geschäfte in seinen Liegenschaften entlasten. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Der orange Riese erlässt Geschäften, die zwischen dem 18. Januar und dem 28. Februar 2021 von den behördlich beschlossenen Betriebsschliessungen betroffen waren, 50 Prozent der Miete. Die Migros-Genossenschaften haben den Mietern in ihren Einkaufszentren dies kürzlich in einem Brief mitgeteilt. Auf Nachfrage bestätigt ein Sprecher des Detailhändlers einen entsprechenden Bericht der NZZ vom Samstag.