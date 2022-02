Strommarkt Axpo-CEO plädiert für «massiven Ausbau der Photovoltaik» Christoph Brand, Konzernchef der Axpo, fordert einen starken Ausbau der Photovoltaik. Dies würde nebst anderen Massnahmen eine künftige Stromlücke verhindern. 05.02.2022, 10.00 Uhr

Christoph Brand ist seit Mai 2020 der CEO des Stromkonzerns Axpo. Severin Bigler/chm

Die Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom warnte jüngst, dass es in der Schweiz bereits 2025 Versorgungsengpässen und Stabilitätsproblemen kommen könnte. Vor allem im Winter, wenn die Produktion aus Photovoltaik und Wasserkraft tiefer ausfällt. Auch Christoph Brand, CEO von Axpo, warnt in einem Interview mit der NZZ am Samstag, dass langfristig der Schweiz massiv Strom Strom fehlen werde.