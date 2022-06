Elektrizitätskommission erwartet für Winter höhere Tarife

Stromversorgung Energiepreise schiessen ab 2023 in die Höhe: Bund warnt vor Engpässen Die Eidgenössische Elektrizitätskommission erwartet für nächstes Jahr einen Anstieg des Energietarifs von fast 50 Prozent. Sie warnt vor Engpässen und beurteilt die Versorgungssituation als unsicher. Dario Pollice 02.06.2022, 12.00 Uhr

Im nächsten Jahr werden die Energietarife voraussichtlich ansteigen. (Symbolbild) Keystone

Schweizer Haushalte und Privatpersonen blieben bislang von den historisch hohen Preisen auf dem Strommarkt verschont. Doch 2023 könnte damit Schluss sein. Weil viele Netzbetreiber einen Grossteil ihres Stroms am Markt beschaffen, werden sie die gestiegenen Beschaffungskosten nächstes Jahr an die Kunden in der Grundversorgung weiterreichen, wie die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) in ihrem Tätigkeitsbericht vom Donnerstag festhält.

Wie hoch der Tarifanstieg 2023 im Detail ausfällt, ist laut Elcom aber «schwer zu prognostizieren», heisst es. Er falle je nach Versorger unterschiedlich hoch aus und sei von mehreren Faktoren abhängig. Entscheidend sind laut Elcom etwa die Entwicklung der Preise am Markt, die Beschaffungsstrategie des jeweiligen Energieversorgers sowie dessen Produktionsportfolio.

Umfrage ergibt Mehrkosten von rund 180 Franken jährlich

Trotz unklarer Prognose gibt die Kommission in ihrem Bericht einen Richtwert an, der auf einer Umfrage unter Netzbetreibern basiert. Demnach wird ein Grossteil der Unternehmen je nach Beschaffungsprofil im Durchschnitt rund 47 Prozent höhere Energietarife (gewichtet) verrechnen. Diese belasten Haushalte und Grossverbraucher in demselben Masse.

Die Elcom rechnet vor: Für einen 5-Zimmer-Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden bedeutet das einen Anstieg von aktuell rund 21 Rappen pro Kilowattstunde auf künftig knapp 25 Rappen. Aufs Jahr gerechnet wäre das eine finanzielle Mehrbelastung von rund 180 Franken.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Betriebe mit einem Jahresverbrauch von 150'000 Kilowattstunden müssten dagegen mit Mehrkosten von rund 6000 Franken rechnen. Die Kommission schreibt dazu: «Die Unterschiede können im Einzelfall jedoch auch höher sein.» Die definitiven Strompreise in der Grundversorgung werden von den Netzbetreibern bis Ende August ein- und von der Elcom Anfang September bekannt gegeben.

Gescheitertes Rahmenabkommen mit EU verschärft Unsicherheit

In Hinblick auf die Sicherheit der Stromversorgung hat die Elektrizitätskommission bereits in der Vergangenheit auf mögliche Probleme hingewiesen. Allerdings seien nun neue Unsicherheiten hinzugekommen – vor allem, was die Stromimporte betrifft.

In Frankreich steht derzeit über die Hälfte der Atomkraftwerke still. Deshalb dürften kommenden Winter Importe aus Frankreich nur «sehr begrenzt» möglich sein, so die Elcom. Den Importbedarf fürs Winterhalbjahr müsste die Schweiz folglich «primär durch Importe aus Deutschland, Österreich und Italien» decken. Deren Exportfähigkeit hänge wiederum stark von der Verfügbarkeit der fossilen Brennstoffe ab.

Eine weitere Unsicherheit ergibt sich aus Sicht der Elcom als Folge der gescheiterten Verhandlungen mit der EU über ein institutionelles Rahmenabkommen. «Damit wurde klar, dass es für die nächsten Jahre kein Stromabkommen geben würde und ein Worst Case-Szenario nicht mehr ausgeschlossen werden kann.» Konkret könnte es bei diesem Szenario bereits ab 2025 zu Versorgungsengpässen kommen.

Die Elcom pocht deshalb auf die Umsetzung der Massnahmen des Bundesrats, um eine drohende Stromlücke abzuwenden. Das von der Kommission entwickelte Konzept sieht unter anderem den Bau von zwei bis drei neuen Gaskraftwerken vor. Zusammen mit der geplanten Wasserkraftreserve könne so die Resilienz der Stromversorgung «substanziell und rechtzeitig» verbessert werden.