Studie Wohneigentum für viele unerreichbar – Schweizer werden wieder zum Mietervolk Seit 20 Jahren steigen hierzulande die Eigenheimpreise, ein Ende ist nicht in Sicht. Eine Studie von Raiffeisen geht nicht davon aus, dass die Blase bald platzen wird. Alice Guldimann 30.11.2021, 10.00 Uhr

Eine Raiffeisen-Studie rechnet nicht damit, dass die Immobilienblase bald platzen könnte. (Symbolbild) Keystone

Wohneigentum ist hierzulande stark gefragt, die Preise steigen stetig an. Auch die Coronakrise vermochte es nicht, die Entwicklung zu bremsen. Der Wohneigentumsboom setzte in der Schweiz kurz vor der Jahrtausendwende ein, befeuert wurde er unter anderem durch ein starkes Wirtschaftswachstum und durch die Zuwanderung, wie einer am Dienstag veröffentlichten Studie von Raiffeisen Economic Research zu entnehmen ist.