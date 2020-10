Studie zeigt: 80 Prozent erwarten einen weiteren Ausbau des Flugreisemarktes Laut einer Studie der Universität St.Gallen und dem Aviation Research Center Switzerland erwarten 80 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer, dass der Flugreisemarkt weiter wachsen wird. Zusätzliche Kosten dürften das Reiseverhalten nicht beeinflussen. 06.10.2020, 11.38 Uhr

Zusätzliche Kosten dürften das Reiseverhalten laut den Studienautoren nicht beeinflussen. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Die Flugbranche wurde hart von der Coronapandemie getroffen. Noch vor der Krise hat das Center for Aviation Competence der Universität St.Gallen mit dem Aviation Research Center Switzerland (ARCS) untersucht, welche Erwartungen die Schweizer Bevölkerung in den nächsten zwanzig Jahren an die zivile Luftfahrt hat. Demnach erwarteten letztes Jahr 80 Prozent der Befragten ein weiteres Wachstum des Flugreisemarktes, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Dienstag heisst.