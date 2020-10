Sulzer erwartet weiteren Rückgang bei Bestellungen und Umsatz Der Industriekonzern Sulzer verzeichnete wegen der Coronapandemie von Januar bis September 2020 weniger Bestellungen. Diese dürften für das Gesamtjahr 2020 ebenfalls rückläufig sein. 29.10.2020, 08.10 Uhr

Das aktuelle Geschäftsumfeld von Sulzer sei infolge der Coronapandemie nach wie vor von «hoher Unsicherheit». Keystone

(dpo) In den ersten neun Monaten 2020 ging der Bestellungseingang bei Sulzer um 243 Millionen zurück. Das entspricht einem organischen Rückgang um 3,6 Prozent, wie der Industriekonzern am Donnerstag mitteilt. CEO Greg Poux-Guillaume führt dies in der Mitteilung auf die «volle Auswirkung» des Lockdowns zurück.