Gute Zahlen: Sulzer hat sich gut von der Pandemie erholt

Industrie Gutes Halbjahresergebnis: Sulzer hat sich von der Pandemie erholt Sulzer hat die Coronapandemie definitiv hinter sich gelassen. Im ersten Halbjahr legte der Schweizer Industriekonzern beim Umsatz und Gewinn deutlich zu. 22.07.2021, 06.23 Uhr

Sulzer hat gegenüber dem Coronajahr wieder deutlich zulegen können. Keystone

Das Unternehmen erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Umsatz von 1,7 Milliarden Franken. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von 9,2 Prozent, wie Sulzer am Donnerstag bekannt gab. Rechnet man die Akquisitionen heraus, betrug das Wachstum noch 6,1 Prozent. Sulzer konnte seinen Umsatz in allen Divisionen steigern.