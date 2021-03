Sursee Calida leidet unter Corona, doch der Onlinehandel boomt Der auf Unterwäsche und Lingerie spezialisierte Hersteller muss beim Umsatz und dem Gewinn einen Rückgang hinnehmen. Aktionäre profitieren trotzdem von einer Sonderdividende. 05.03.2021, 07.27 Uhr

Der abtretende Calida-CEO Reiner Pichler am Hauptsitz in Sursee. Bild: Nadia Schärli (5. März 2020)

(mim) Zwar zeigen die meisten Kennzahlen der Calida-Gruppe für das vergangene Jahr nach unten, doch im umkämpften Textilmarkt konnte der Unterwäsche- und Lingerie-Hersteller aus Sursee trotz sinkender Absatzzahlen nach eigenen Angaben Marktanteile gewinnen. Wie das Luzerner Unternehmen am Freitag mitteilte, ging der Gesamtumsatz 2020 währungsbereinigt um 7,6 Prozent auf 332,7 Millionen Franken zurück. Beim bereinigten Betriebsgewinn auf Stufe Ebit resultierte ein Rückgang um 43,9 Prozent auf 13,2 Millionen Franken. Die entsprechende Marge verschlechterte sich von 6,3 auf 4 Prozent. Unter dem Strich weist Calida einen Unternehmensgewinn von 5,9 Millionen Franken aus, was im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang um 64,8 Prozent entspricht.

Beflügelt durch die Coronapandemie legte derweil das E-Commerce-Geschäft währungsbereinigt mit über 56 Prozent zu. Die Calida Group konnte den E-Commerce-Anteil innert Jahresfrist beinahe verdoppeln. Dieser beläuft sich heute auf 21,7 Prozent. Auch streicht das Unternehmen heraus, dass der Umsatz im zweiten Halbjahr gegenüber den ersten sechs Monaten um 30 Prozent gestiegen ist. «Das deutlich stärkere zweite Halbjahr stimmt uns zuversichtlich, dass wir mit unserem fokussierten Geschäftsmodell die Gruppe auch in einem anspruchsvollen Umfeld erfolgreich weiterentwickeln können», lässt sich der abtretende CEO Reiner Pichler in der Mitteilung zitieren. Er wird wie angekündigt per 12. April durch Timo Schmidt-Eisenhart ersetzt.

Angesichts der finanziellen Solidität der Firmengruppe schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 80 Rappen vor. Zusätzlich beantragt der Verwaltungsrat, die für das Geschäftsjahr 2019 zurückgestellte Dividendenausschüttung als Sonderdividende von ebenfalls 80 Rappen auszuzahlen. Dies unterstreiche die Zuversicht des Verwaltungsrates in das Geschäftsmodell und die Geschäftsentwicklung der Calida Group, heisst es in der Mitteilung.