Swiss Life kann Reingewinn 2019 um zwölf Prozent steigern Swiss Life machte 2019 einen Reingewinn von 1,2 Milliarden Franken. Nach dem guten Jahresabschluss plant der Lebensversicherer in den nächsten zwei Jahren ein Aktienrückkaufsprogramm von 400 Millionen Franken. 28.02.2020, 08.04 Uhr

Die Geschäfte des Versicherers Swiss Life liefen auch 2019 gut. Keystone

(wap) Mit beigetragen zu dem guten Ergebnis hat laut Swiss Life die Umsetzung der Unternehmenssteuerreform in mehreren Kantonen, so die Versicherungsgesellschaft in einer Mitteilung vom Freitag. Insgesamt schlug dies im Budget mit 49 Millionen Franken auf der Haben-Seite zu Buche.