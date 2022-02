Swissmem Gutes Jahr, unsichere Zukunft: Krieg in Ukraine trübt gute Aussichten der Schweizer Industrie Die Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM) blickt auf ein positives Jahr zurück. Doch der Ukraine-Krieg und der Ausschluss aus dem EU-Forschungsprogramm führen zu neuen Unsicherheiten. Dario Pollice 28.02.2022, 10.00 Uhr

2021 war ein positives Jahr für die MEM-Industrie. Doch der Konflikt in der Ukraine könnte den Aufschwung abbremsen. (Symbolbild) Keystone

Wie viele Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft war auch die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie 2020 von der Coronapandemie hart getroffen worden. Im vergangenen Jahr verzeichnete sie jedoch wieder ein Wachstum bei den Auftragseingängen (+26,5 Prozent), Umsätzen (+10,4 Prozent) und Exporten (+12,7 Prozent), wie der Branchenverband Swissmem am Montag mitteilte.

Die Umsätze und Exporte hätten sich gemäss Swissmem ohne die Schwierigkeiten bei den Lieferketten noch besser entwickelt. Der positive Geschäftsgang sei sowohl kleinen und mittleren Unternehmen wie auch Grossbetrieben zugute gekommen. Zugleich sei die Kapazitätsauslastung in den Produktionswerken gestiegen, heisst es. Diese lag im vierten Quartal 2021 bei 89,8 Prozent im Vergleich zu 78,3 Prozent in der Vorjahresperiode.

Die Exporte stiegen im vergangenen Jahr auf 68,5 Milliarden Franken, wobei die Märkte in der EU, in den USA und Asien allesamt einen Zuwachs registrierten. Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher zeigt sich erfreut über das positive Jahr: «Auf rein geschäftlicher Ebene hat die überwiegende Mehrheit der MEM-Firmen die pandemiebedingte Krise hinter sich gelassen», wird er in der Mitteilung zitiert.

Ukraine und «Horizon» als Risiken

Gemäss dem Branchenverband sind die Erwartungen der Industriefirmen für die kommenden zwölf Monate grundsätzlich positiv. Allerdings könnte der Krieg in der Ukraine den Aufschwung bremsen. «Dieser Krieg schafft neue Unsicherheiten, welche die Investitionsgüternachfrage abschwächen könnten. Das trifft die MEM-Branche unmittelbar», lässt sich Martin Hirzel, Präsident von Swissmem, zitieren.

Zudem befürchtet der Verband eine Flucht in den Schweizer Franken und eine starke Aufwertung gegenüber dem Euro sowie höhere Preise von Energie und Rohstoffen. «Wie einschneidend die Konsequenzen sein werden, ist derzeit noch nicht abschätzbar», so Hirzel weiter. Zudem würden die Handelskonflikte mit China und die Probleme in den Lieferketten weitere Risiken bergen.

Ein weiteres Problem stellt für den Verband der Ausschluss der Schweiz vom EU-Forschungsprogramm «Horizon» dar. Dieses sei essenziell für die hiesige Industrie gewesen. Der Bundesrat soll deshalb möglichst rasch eine Assoziierung an das Programm anstreben und wirksame Ersatz- und Ergänzungsmassnahmen beschliessen, fordert Swissmem.