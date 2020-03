SwissPass wird Deutsch: Aargauer Firma verliert millionenschweren Produktionsauftrag Seit viereinhalb Jahren gibt es den Swiss Pass. Künftig wird das rote Kärtchen für öV-Abos jedoch in Deutschland hergestellt. Die bisherige Produzentin aus dem Aargau geht bei der Neuausschreibung leer aus. 01.03.2020, 12.40 Uhr

Wird künftig von einer deutschen Firma produziert: der SwissPass. Maria Schmid

(sat) Den Zuschlag für den sogenannten «SwissPass next Generation» hat die TCS Cards & Services GmbH erhalten. Die Firma aus dem deutschen Bamberg habe das beste und wirtschaftlich attraktivste Angebot gemacht. Dies ist dem am Freitag publizierten Vergabeentscheid auf der Ausschreibungsplattform simap.ch zu entnehmen. Bisher wurden die SwissPass-Kärtchen im Aargau von der Firma Gemalto produziert. Die einstige Trüb AG in Unterentfelden ist heute in niederländischem Besitz.