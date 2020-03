Tamedia beantragt wegen der Corona-Krise Kurzarbeit – Lohn um 10 Prozent gekürzt Die Corona-Krise trifft auch die Medien hart. Wegen massiven Einbrüchen bei der Werbung führt die Tamedia Kurzarbeit ein. Der Lohn wird um zehn Prozent gekürzt. Aktualisiert

Am Hauptsitz in Zürich wird etwa der «Tages-Anzeiger» produziert. Keystone

(rwa/sat) «Wir sind uns bewusst, dass das eine einschneidende Massnahme ist, besonders wenn wir sehen, dass unsere Arbeit beim Publikum auf grosses Interesse stösst», heisst es in der am Freitag versandten Mitteilung an die Mitarbeitenden, welche CH Media vorliegt.